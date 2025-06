Afa temporali e grandine nelle Marche | quando e le zone a rischio

Ancona, 13 giugno 2025 – Le Marche si preparano ad un fine settimana estivo con temperature elevate e cieli sereni. Tuttavia, dall'inizio della prossima settimana, il quadro meteorologico cambierà: temporali, grandinate e afa diffusa potrebbero mettere a rischio alcune zone, soprattutto nella provincia di Ancona. È fondamentale rimanere aggiornati per affrontare al meglio questa fase di instabilità e proteggersi dalle possibili criticità.

Ancona, 13 giugno 2025 - Secondo fine settimana di giugno caratterizzato dal caldo anche nelle Marche. Ma dall'inizio della prossima settimana, il sole lascia il posto a temporali e possibili grandinate con afa diffusa nella giornata di lunedì. Fino a domenica in Italia è prevista una escalation del caldo africano con l'anticiclone subtropicale Scipione: il termometro salirà e i cieli saranno in prevalenza azzurri. Giorni di caldo intenso anche in Emilia-Romagna, dove oggi si sono raggiunti anche picchi di 35 gradi centigradi in certe città. Nelle Marche dopo domenica, le condizioni meteo cambiano con l'arrivo di una nuova perturbazione.

