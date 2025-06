Aereo ultraleggero precipita in Alto Adige | morto il pilota 59enne tedesco

Tragedia in Alto Adige: un ultraleggero si schianta nei pressi del monte Rota, mietendo la vita del 59enne pilota tedesco Uve Werner. L’incidente, avvenuto venerdì mattina, ha scosso la tranquilla regione, attirando rapidamente l’intervento di soccorso e forze dell’ordine. È un dramma che sottolinea quanto siano rischiosi anche i voli più leggeri. Scopriamo i dettagli di questa tragica vicenda e le prime ipotesi sulle cause dell’incidente.

Un aereo ultraleggero è precipitato venerdì mattina in Alto Adige nei pressi del monte Rota, non lontano dalla frazione Santa Maria del comune di Dobbiaco. Morto il pilota, Uve Werner, cittadino tedesco di 59 anni. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11:45 da un altro pilota, che ha assistito all’incidente: sul posto sono intervenuti il soccorso alpino dell’ Alta Pusteria, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco volontari di Dobbiaco, Santa Maria e Valle San Silvestro. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora da accertare, ma in base a una prima ricostruzione a far precipitare il mezzo è stato il contatto con un altro velivolo, con cui stava viaggiando in coppia: uno dei due piloti è riuscito a compiere un atterraggio di emergenza e limitare i danni, mentre l’altro ha perso quota schiantandosi al suolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aereo ultraleggero precipita in Alto Adige: morto il pilota, 59enne tedesco

