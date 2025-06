Aereo precipitato in India un thailandese | Nel ' 98 anche io sopravvissuto allo schianto seduto al posto 11A

Un drammatico capitolo della storia recente rivive attraverso i ricordi di un sopravvissuto: il cantante thailandese Ruangsak Loychusak, seduto al posto 11A durante un incidente aereo in India nel 1998, ha raccontato di aver provato la pelle d’oca scoprendo di essere stato coinvolto nello stesso schianto. Un’esperienza che unisce suspense e incredulità, ricordandoci quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

ERA COME OGGI 21 MAGGIO 1971 Air India esegue il suo primo volo commerciale con il Boeing 747. Il volo inaugurale è compiuto dal Boeing 747-237B VT-EBD "Emperor Ashoka" (CN / LN 19959 / 124 - precipitato a BOM il 1.1.1978) sulla rotta Bombay (BO Vai su Facebook

