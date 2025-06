Aereo precipitato in India la studentessa ‘miracolata’ | Sono viva grazie al traffico

Un volo tragicamente precipitato in India ha cambiato la vita di Bhoomi Chauhan, una studentessa di 28 anni che, grazie al traffico e al suo ritardo, è miracolosamente sopravvissuta. Il 12 giugno, avrebbe dovuto partire proprio con quell’aereo, ma il destino ha avuto altri piani. La sua storia, fatta di paura e fortuna, ci ricorda quanto può essere fragile la vita e l'importanza di non perdere mai la speranza.

Bhoomi Chauhan, 28 anni, il 12 giugno doveva salire a bordo del velivolo che poi si è schiantato subito dopo il decollo. “Ero arrabbiata col tassista perché a causa del ritardo ho perso il volo. Per fortuna”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Aereo precipitato in India, la studentessa ‘miracolata’: “Sono viva grazie al traffico”

