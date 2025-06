Aereo precipitato in India il video dell’unico superstite che cammina subito dopo il tragico incidente

Il drammatico incidente aereo in India ha lasciato il mondo sgomento, ma tra le immagini più toccanti c’è quella dell’unico superstite, Vishwash Kumar Ramesh, che cammina tra i rottami subito dopo il disastro. Il video, che mostra il suo volto insanguinato e la determinazione di sopravvivere, ci ricorda la forza dello spirito umano anche nelle circostanze più tragiche. L'articolo Aereo precipitato in...

Si chiama Vishwash Kumar Ramesh l’unico sopravvissuto del tragico incidente avvenuto giovedì 12 giugno in India, quando il Boeing 787 dell’Air India è precipitato subito dopo il decollo. Il 40enne, cittadino britannico di origini indiane, era seduto nel posto 11A, accanto all’uscita d’emergenza. Il video lo ritrae insanguinato e claudicante subito dopo l’incidente, accompagnato dai soccorritori verso un’ambulanza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aereo precipitato in India, il video dell’unico superstite che cammina subito dopo il tragico incidente

In questa notizia si parla di: subito - india - incidente - precipitato

Air India, aereo diretto a Londra precipita subito dopo il decollo: a bordo 242 persone - Un drammatico incidente scuote l'aviazione internazionale: un volo Air India con 242 passeggeri a bordo si schianta subito dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, diretto a Londra Gatwick.

Il decollo e poco dopo un minuto l’incidente. Un aereo di linea della compagnia Air India, diretto a Londra Gatwick, è precipitato subito dopo il decollo dall’aeroporto Sardar Vallabhai della città indiana di Ahmedabad, schiantandosi in un quartiere residenzial Vai su Facebook

Perché l’aereo di Air India è precipitato dopo il decollo: le ipotesi del comandante Recine sull’incidente Vai su X

Aereo di Air India per Londra si schianta subito dopo il decollo: 242 a bordo, un sopravvissuto; Volo Air India caduto, in arrivo squadra inquirenti Usa. Recuperati 204 corpi. Boeing: «Indaghiamo; Incidente Air India, si indaga sulle cause. I possibili scenari: cosa può essere successo?.

Incidente Air India, le cause: cosa è successo Boeing precipitato subito dopo il decollo - Cosa è successo e quali sono le cause che hanno provocato il disastro dell’Air India: è la domanda che gli esperti si stanno facendo subito dopo l’incidente aereo che ha provocato almeno 290 morti. Come scrive tpi.it

Incidente Air India, si indaga sulle cause. I possibili scenari: cosa può essere successo? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente Air India, si indaga sulle cause. Riporta tg24.sky.it

Almeno 265 morti nell’incidente aereo in India, trovata una scatola nera - Il 13 giugno gli inquirenti hanno trovato una delle due scatole nere del Boeing 787 della compagnia Air India che era precipitato il giorno prima su un quartiere residenziale di Ahmedabad, causando al ... Si legge su internazionale.it