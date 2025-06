Aereo precipitato in India Bhoomi resta imbottigliata nel traffico e perde il volo | Sono viva per dieci minuti sto ancora tremando

A volte il destino si rivela imprevedibile, scrivendo le sue storie in un battito di ciglia. Dieci minuti: il tempo di un respiro, di un’attesa, di un attimo che può cambiare tutto. Bhoomi Chauhan lo ha vissuto sulla sua pelle, sopravvivendo a un incidente che avrebbe potuto segnare il suo destino per sempre. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni singolo istante.

A volte il destino si scrive in una manciata di minuti. Dieci, per l?esattezza. Tanto è bastato a Bhoomi Chauhan per restare a terra e salvarsi da quello che, di lì a poco,.

