Aereo caduto India il sopravvissuto | Non so come mi sono salvato

Un drammatico incidente aereo scuote l’India: Vishwash Kumar Ramesh, l’unico sopravvissuto, racconta come è riuscito a salvarsi da quella tragica notte ad Ahmedabad. In un’intervista emozionante, descrive il momento critico in cui l’aereo sembrava incapace di guadagnare quota subito dopo il decollo, lasciando tutti senza parole. La sua testimonianza illumina una vicenda che ha colpito profondamente l’intera nazione, lasciando un alone di mistero e speranza.

Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, è l’ unico sopravvissuto al disastro aereo avvenuto giovedì ad Ahmedabad, nel nord-ovest dell’India, e in cui sono morte 241 delle 242 persone a bordo. Dal letto di ospedale, Vishwash racconta la sua storia di unico sopravvissuto all’emittente nazionale indiana Doordarshan News, a cui spiega che l’aereo sembrava essersi bloccato subito dopo il decollo. Il sopravvissuto: “L’aereo sembrava incapace di guadagnare quota”. Secondo quanto raccontato dall’uomo, le luci si sono accese e subito dopo l’aereo ha accelerato, ma sembrava incapace di guadagnare quota prima di schiantarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aereo caduto India, il sopravvissuto: “Non so come mi sono salvato”

