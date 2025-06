Aereo caduto in India recuperata una delle scatole nere

Una tragedia aerea scuote l'India: dopo l'incidente ad Ahmedabad, una delle scatole nere dell'aereo è stata recuperata tra i rottami. Gli investigatori sono al lavoro per scoprire le cause di questo disastro, mentre la triste conferma della perdita di 241 vite su 242 mette in evidenza la gravità della situazione. La ricerca dell’altra scatola continua senza sosta, sperando di fare luce sulle circostanze di questa drammatica vicenda.

Gli investigatori hanno recuperato una delle due scatole nere dai rottami dell’ aereo caduto ad Ahmedabad, in India, subito dopo il decollo. Non è chiaro se si tratta del «Cockpit voice recorder» (che registra gli audio in cabina di pilotaggio) o del «Flight data recorder» (che memorizza migliaia di parametri di volo). Sono in corso le ricerche dell’altra. Intanto la compagnia Air India ha confermato la morte di 241 delle 242 persone a bordo del mezzo. L’unico sopravvissuto è Ramesh Vishwaskumar, un cittadino britannico con origini indiane ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Aereo caduto in India, recuperata una delle scatole nere

