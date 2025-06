Aereo Air India precipitato faccio un’ipotesi sull’incidente partendo da tre possibili cause

L’incidente aereo di Air India ha acceso nuovamente il dibattito sulle cause che possono portare a tragedie così gravi. Anche se l’analisi approfondita dei registri di volo è fondamentale, i video disponibili offrono spunti interessanti per ipotizzare le cause. Ricordando sempre che le conclusioni definitive arriveranno solo dai dati ufficiali, vorrei sinteticamente esplorare tre possibili motivi che potrebbero aver contribuito a questo disastro.

Cercare di fare un’analisi sulle cause di un disastro aereo nell’immediatezza dell’evento è una pessima idea: attendere l’analisi dei registratori dei dati di volo è normalmente l’atteggiamento più professionale, tuttavia i video disponibili sull’evento offrono alcuni elementi davvero eccezionali per azzardare un’ipotesi. Premetto che potrei verosimilmente essere smentito dai dati del FDR (Flight Data Recorder) ma vorrei sinteticamente condividere alcune riflessioni partendo dalle tre possibili cause dell’incidente. 1. Doppia piantata di motore dopo la V1 (velocità oltre la quale il decollo non può più essere interrotto) e la VR (velocità di rotazione, quando l’aereo ruota il muso inizialmente a circa 5° ed inizia a volare). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aereo Air India precipitato, faccio un’ipotesi sull’incidente partendo da tre possibili cause

In questa notizia si parla di: aereo - ipotesi - cause - india

Aereo precipitato, non ci sono superstiti: le ipotesi sullo schianto - Una tragedia aerea sconvolge il mondo intero: un Boeing 787 della compagnia Air India è precipitato questa mattina poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Ahmedabad.

Disastro Air India, come è potuto succedere? La prima ipotesi degli esperti sulle cause del disastro aereo >> https://buff.ly/637QPAJ Vai su Facebook

Incidente aereo in #India, le prime ipotesi sulle cause dello schianto Vai su X

Incidente Air India, si indaga sulle cause. I possibili scenari: cosa può essere successo?; Aereo Air India precipitato, faccio un’ipotesi sull’incidente partendo da tre possibili cause; Incidente al Boeing 787 in India: cosa può essere successo?.

Incidente Air India, le cause: cosa è successo Boeing precipitato subito dopo il decollo Lo riporta tpi.it: Cosa è successo e quali sono le cause che hanno provocato il disastro dell’Air India: è la domanda che gli esperti si stanno facendo subito dopo l’incidente aereo che ha provocato almeno 290 morti.