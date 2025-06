Adventure Time | Fionna e Cake ci sono novità su trama e personaggi della seconda stagione

Adventure Time: Fionna e Cake torna con una seconda stagione ricca di sorprese e colpi di scena. Durante il Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy, il produttore Adam Muto ha svelato anteprime che entusiasmano i fan, tra nuovi personaggi e ambientazioni sorprendenti. La trama si sposterà nel mondo di Fionna, con l’introduzione della Huntress Wizard e tante altre novità che renderanno questa stagione imperdibile. Prepariamoci a un’avventura ancora più folle e emozionante!

Al Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy di quest'anno, il produttore e showrunner di Fionna e Cake, Adam Muto, era presente per anticipare cosa succederà nella seconda stagione. Durante il Festival di Annecy, Fionna and Cake, spin-off di Adventure Time, ha svelato nuovi dettagli sulla seconda stagione. Il racconto si sposterà nel mondo originario di Fionna, tra nuove bizzarrie e l'arrivo della Huntress Wizard. Adventure Time: Fionna and Cake torna con nuovi segreti Non si placano le sorprese in arrivo dalla Terra di Ooo. Il Festival Internazionale dell'Animazione di Annecy 2025, già teatro di annunci per Steven Universe e Regular Show, ha puntato i riflettori anche sull'universo alternativo di Adventure Time: Fionna and Cake.