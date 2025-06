adulti sui banchi il centro di istruzione resta senza un tetto

Il Centro provinciale Istruzione Adulti di Monza rischia di perdere il suo spazio di formazione, lasciando senza tetto un presidio fondamentale per l’inclusione e l’istruzione degli adulti. Attualmente ospitato all’Ipsia Enzo Ferrari con spazi limitati e orari ridotti, il Cpia cerca urgentemente una sede stabile per continuare a offrire opportunità di crescita. Un appello al Comune affinché si possa garantire un futuro solido a questa preziosa realtà educativa.

Cerca urgentemente casa il Cpia di Monza (Centro provinciale Istruzione adulti). Attualmente è all'Ipsia Enzo Ferrari, dove ha a disposizione 8 aule, ma solo dalle 16 alle 21 e in altri spazi qua e là. "Da luglio scade la convenzione con la scuola – spiega la coordinatrice Anna Agnelli – e per il prossimo anno non abbiamo una sede. Facciamo appello al Comune, per averne una stabile. Abbiamo un percorso di scuola primaria di secondo grado per la licenza media (7 corsi), di competenza del Comune. Si aggiunge la scuola secondaria di primo grado (il primo biennio delle superiori)". I numeri sono presto detti.