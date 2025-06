adult swim ha ufficialmente confermato due stagioni per una controversa serie poco apprezzata dai fan

Adult Swim sorprende ancora, annunciando il ritorno di Ninja Kamui con ben due stagioni! Dopo un debutto tra ninja sanguinari e svolte mecha futuristiche che hanno diviso i fan, questa serie controversa si prepara a sedurre e disturbare ancora. Con il protagonista Joe Higan pronto a immergersi in nuovi intrighi, il futuro di Ninja Kamui promette di essere tanto imprevedibile quanto affascinante. È il momento di scoprire cosa ci riserverà questa avventura senza mezzi termini...

