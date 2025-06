Adriatic Sound Festival 2025 controlli anche dall’alto con un drone

L’Adriatic Sound Festival 2025 si prepara a incantare Fano, con un occhio di riguardo alla sicurezza. Oltre alla musica, le autorità adottano misure innovative, tra cui l’impiego di droni per i controlli dall’alto, garantendo un evento sicuro e senza preoccupazioni. Durante l’intera manifestazione, saranno attivi team specializzati e tecnologie avanzate per preservare il clima di festa. La sicurezza non è mai stata così all’avanguardia, perché...

Fano, 13 giugno 2025 – Assieme all’entusiasmo per l ’ Adriatic Sound Festival 2025 cresce anche l’attenzione per la sicurezza. In volo anche un drone per il controllo dall’alto. Il piano predisposto dalle autorità è dettagliato e serrato: durante tutto l’evento saranno attive misure straordinarie per garantire un clima di festa sereno e protetto. Saranno operativi: unità specializzate antiesplosivo e antidroga, con due cani addestrati; reparti mobili di Polizia e Carabinieri; controlli amministrativi mirati al rispetto del divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni; un drone in volo per il monitoraggio aereo in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it