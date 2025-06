Adriano si racconta | Il ritiro mi ha fatto malissimo futuro nel calcio? Vi dico che…

Adriano, l’ex imperatore dell’Inter, si apre senza filtri, rivelando come il ritiro gli abbia lasciato un vuoto incolmabile e un futuro incerto nel calcio. La sua storia, fatta di successi e sfide, ci invita a riflettere sulla complessità delle scelte e delle emozioni che accompagnano un grande campione nel passaggio dalla gloria alla vita dopo il campo. Scopriamo insieme i dettagli di questa toccante testimonianza, perché la verità di Adriano merita di essere ascoltata.

L'ex giocatore dell'Inter, Adriano Leite Ribeiro, si è raccontato in un'intervista concessa ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni nel nostro articolo. Adriano si è raccontato in un'intervista concessa a DAZN. Il contenuto completo verrà pubblicato solo martedì, ma nel frattempo l'emittente ha postato sui propri canali social uno spezzone. L'ex imperatore dell' Inter si è concentrato sulle fasi finali della sua carriera, rilasciando alcune dichiarazioni sulla decisione di ritirarsi. Di seguito le parole del brasiliano. RITIRO – « Non avevo più la testa di giocare. Mi ha fatto tantissimo male.