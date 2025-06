Addio certo e la Juventus gongola | lo piazzano in Premier League

Il calciomercato estivo si infiamma per la Juventus, che si prepara ad affrontare una stagione di sfide e ricostruzione. Dopo il cambio di dirigenza e le crescenti esigenze finanziarie, i bianconeri fanno cassa con uno dei loro difensori, destinato a sbarcare in Premier League. Un’occasione che non solo alleggerisce le casse della squadra, ma apre anche nuovi scenari di mercato. Addio certo e la Juventus gongola: lo piazzano in Premier League.

I bianconeri fanno cassa con il difensore, dall’Inghilterra due squadre interessate a lui. Il mercato estivo della Juventus sarĂ complesso. Non è un momento facile per i bianconeri, che dopo l’addio di Cristiano Giuntoli si sono ritrovato a dover ricostruire prima l’assetto dirigenziale, per poi iniziare a preoccuparsi della rosa in vista della prossima stagione. (LaPresse) tvplay.it La qualificazione alla prossima Champions League è un traguardo fondamentale per il club torinese, anche se non basta la soddisfazione raggiunta all’ultima giornata contro il Venezia a riparare una serie di difficoltĂ che, inevitabilmente, si metteranno davanti ai bianconeri. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio certo e la Juventus gongola: lo piazzano in Premier League

