Addio al professor Gianni Antonucci | si è spenta la memoria storica del Bari

Il mondo biancorosso piange la perdita di Gianni Antonucci, figura indimenticabile e custode della memoria storica del Bari Calcio. Con i suoi libri e le sue parole, ha tramandato generazioni di appassionati le emozioni, le sfide e le vittorie della squadra del cuore. La sua scomparsa rappresenta un vuoto incolmabile per chi ama il calcio e la cultura sportiva. Addio a un vero monumento della storia bianca e rossa, la sua eredità vivrà per sempre.

