Addio a Franzo Grande Stevens Nato a Napoli l’avvocato dell’Avvocato era stato presidente onorario della Juve

È morto Franzo Grande Stevens, 'l'avvocato dell'Avvocato' come fu soprannominato. Presidente onorario della Juventus, avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 13 settembre. Lo rendono noto fonti vicine alla famiglia. Franzo Grande Stevens, uno degli avvocati d'affari più famosi d'Italia. Legale di fiducia di Gianni Agnelli, al punto da essere chiamato 'l'avvocato dell'Avvocato', ha avuto tra i suoi clienti imprenditori come Carlo De Benedetti, Luigi Giribaldi e Karim Aga Khan, le famiglie Ferrero, Pininfarina e Lavazza. Nato il 13 settembre 1928 a Napoli, dove si laurea in legge, si trasferisce poi a Torino e si iscrive all'Albo degli avvocati nel 1954.