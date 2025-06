Addio a Barbara Siciliano | l’ex pallavolista muore a 52 anni per un malore improvviso

Una tragedia colpisce il mondo dello sport: Barbara Siciliano, ex pallavolista della Nazionale italiana, ci lascia all'improvviso a soli 52 anni. La sua passione e il sorriso rimarranno impressi nei ricordi di tutti coloro che l'hanno conosciuta. Una perdita improvvisa che ci invita a riflettere sull'importanza di prendersi cura della nostra salute. Seguiteci per rimanere aggiornati su questa triste vicenda.

Una tragedia nel mondo della pallavolo. Barbara Siciliano, ex giocatrice della Nazionale italiana di pallavolo, è morta improvvisamente a 52 anni. La sportiva si trovava in vacanza in Liguria quando è stata colpita da un malore fatale. Secondo le prime ricostruzioni, il dramma si è consumato sabato scorso sulla spiaggia di Varazze, dove l'ex atleta ha accusato un grave malore. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Lavagna, i medici hanno purtroppo constatato la morte cerebrale. Una carriera di altissimo livello. Nata a Sanremo il 19 settembre 1972, Barbara Siciliano ha avuto una carriera ricca di successi nel panorama della pallavolo femminile italiana.