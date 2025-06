Ad Ascoli Piceno un impero costruito coi soldi della camorra | sequestro da 4 milioni ad ex boss dei Moccia

Ad Ascoli Piceno si svela un inquietante intreccio di potere e sangue, con un impero edificato sui soldi della camorra. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 4 milioni a due ex boss legati ai Moccia, che avevano lasciato la Campania dopo una sanguinosa faida negli anni ’90. Un’indagine che mette in luce come il passato criminale possa ancora influenzare il presente, alimentando un giallo tutto italiano. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di appartamenti, beni e attivitĂ nei confronti di due pregiudicati, ritenuti in passato a capo di un clan legato ai Moccia; avevano lasciato la Campania dopo una faida nei primi anni Novanta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

