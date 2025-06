Acutis e Frassati saranno canonizzati il 7 settembre

Il 7 settembre sarà una giornata storica per l’Italia e per la Chiesa, con la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, due giovani che incarnano fede, speranza e carità. Un momento di grande gioia e riflessione, reso ancora più speciale dalle sfide e dai rinvii che hanno segnato il loro cammino verso la santità. Una data che ricorderemo come simbolo di esempio e ispirazione per tutti noi.

AGI - Leone XIV ha annunciato che la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis si terrà domenica 7 settembre. La decisione attesa non era tuttavia scontata perché Francesco aveva fissato due date diverse per i due giovani beati italiani che stanno per diventare santi, ma poi la malattia e la morte hanno determinato il rinvio della prima delle due cerimonie. Per gli altri sette beati approvati come nuovi santi nel Concistoro ordinario di oggi la canonizzazione si terrà invece domenica 19 ottobre. A salire agli onori degli altari saranno Bartolo Longo, fedele laico e fondatore del Santuario di Pompei; Ignazio Choukrallah Maloyan, Arcivescovo armeno cattolico di Mardin, martire; Peter To Rot, laico e catechista, martire; Vincenza Maria Poloni, fondatrice dell'Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona; Maria del Monte Carmelo Rendiles Martinez, fondatrice della Congregazione delle Serve di Gesù; Maria Troncatti, religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice; Josè Gregorio Hernandez Cisneros, fedele laico. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Acutis e Frassati saranno canonizzati il 7 settembre

