Accordo fatto con la Marinella spa | a Bocca di Magra 86 posti auto in piazza XX Settembre e S Croce

Un’intesa storica che apre nuove prospettive per i visitatori di Bocca di Magra. Il Comune di Ameglia e la Marinella Spa hanno concluso un accordo temporaneo per la gestione dei parcheggi in piazza Santa Croce e piazza XX Settembre, garantendo 86 posti auto e una soluzione a lungo desiderata. Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso un futuro più ordinato e accessibile.

Ameglia (spezia), 13 giugno 2025 – Svolta nel caso parcheggi di Bocca di Magra. Mercoledì il Comune di Ameglia e la Marinella spa, proprietaria delle aree adibite a parcheggio di piazza Santa Croce e piazza XX Settembre, hanno raggiunto un accordo che sarà valido sino al 31 ottobre. Come previsto dalla delibera di giunta, che ha approvato lo schema di accordo, la Marinella consegnerà al Comune in comodato gratuito due porzioni delle due aree di parcheggio di sua proprietà, nelle due piazze, riconoscendo al Comune la facoltà di gestire gli stalli di sosta presenti in quelle porzioni, che saranno riservati agli aventi titolo secondo i criteri previsti dal vigente regolamento comunale.

