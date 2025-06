Accomando SportMediaset | Milan interesse concreto per Javi Guerra

Il mercato del Milan si infiamma con l’interesse concreto per Javi Guerra, centrocampista del Valencia. Secondo il giornalista Orazio Accomando, la pista potrebbe sbloccarsi a breve: un’operazione strategica che potrebbe rafforzare il centrocampo rossonero. Ma quali sono i dettagli e le reali possibilità di approdo? Scopriamolo insieme, analizzando tutte le sfumature di questa possibile trattativa.

Javi Guerra, centrocampista del Valencia, obiettivo di calciomercato del Milan? Per il giornalista Orazio Accomando sì: ecco la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Accomando (SportMediaset): “Milan, interesse concreto per Javi Guerra”

