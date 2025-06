Accoltella al braccio il rivale con serramanico | daspo di 5 anni per tifoso locale

Al termine di accurate istruttorie, la polizia di Stato ha adottato misure ferme per prevenire la violenza negli eventi sportivi, tra cui l'accoltellamento al braccio del rivale con un serramanico e il Daspo di 5 anni a un tifoso locale. Rafforzata l’attività di prevenzione per garantire sicurezza e incolumità pubblica, dimostrando come le forze dell’ordine siano sempre più attentive nel contrastare comportamenti pericolosi e reati legati al tifo. La lotta alla violenza non si ferma: la sicurezza viene prima di tutto.

Rafforzata l’attività di prevenzione svolta dalla polizia di stato con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica nonché di contrastare la commissione di reati. Numerosi provvedimenti emessi dalla questura di Viterbo nelle ultime settimane. Al termine di accurate istruttorie. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Accoltella al braccio il rivale con serramanico: daspo di 5 anni per tifoso locale

In questa notizia si parla di: accoltella - braccio - rivale - serramanico

Accoltella al braccio il rivale con serramanico: daspo di 5 anni per tifoso locale; Bari, a 15 anni accoltella il rivale in amore e si vanta sul web: arrestato; Ivrea, ragazzina di terza media accoltella la rivale in amore.

Gela, 17enne accoltella la rivale in amore: si costituisce ai carabinieri dopo 2 giorni di fuga Segnala blitzquotidiano.it: CALTANISSETTA – Ha accoltellato la rivale in amore con un coltello a serramanico a Gela il 4 dicembre.