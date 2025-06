Acceso diverbio dopo aver parcheggiato l’auto | denunciato 47enne

Un normale pomeriggio nel cuore di Benevento si è trasformato in un episodio di tensione e controversia. Dopo aver parcheggiato, un uomo ha vissuto un acceso diverbio con un 47enne, già destinatario di un divieto di accesso alle aree urbane. La scena si è conclusa con la denuncia dell’aggressore, dimostrando come rispetto delle regole e calma siano fondamentali per mantenere la pace cittadina. La vicenda ci ricorda l’importanza di rispettare le norme per il bene di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri 12 giugno, la Polizia di Stato ha denunciato un quarantasettenne di Benevento perché non ha rispettato il divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) di cui già era destinatario. In particolare, nella mattinata, era giunta una segnalazione da parte di un uomo il quale riferiva che, dopo aver parcheggiato la propria auto lungo una via del centro, era stato avvicinato da un individuo dall'atteggiamento litigioso con il quale era nata una animata discussione. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti immediatamente sul luogo, rintracciavano subito il soggetto che ancora si aggirava in quella strada e lo identificavano.

