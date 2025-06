Accadde oggi | 13 giugno a Vermicino la morte di Alfredino Rampi

Il 13 giugno 1981, il tragico incidente di Vermicino segnò un punto di svolta nel modo in cui i media e il pubblico affrontano le tragedie. La sconvolgente vicenda del piccolo Alfredo Rampi, rimasto intrappolato nel pozzo, mise in discussione l'etica della comunicazione e la gestione delle emergenze. Un evento che ancora oggi ci ricorda l'importanza di un approccio sensibile e responsabile in situazioni di crisi.

Una tragedia che cambiò per sempre il rapporto tra media, soccorritori e opinione pubblica Il 13 giugno 1981 si spegneva, nel pozzo artesiano di Vermicino, il piccolo Alfredo Rampi, detto Alfredino. Aveva solo sei anni.

