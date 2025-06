Abusivismo edilizio Legambiente Avellino | L' ennesima ferita al territorio serve trasparenza e rigore

Situazione allarmante che rischia di compromettere il futuro della nostra città. Il circolo di Legambiente Avellino denuncia con fermezza l’ennesima ferita inflitta al territorio e chiede con urgenza trasparenza e rigore nelle operazioni urbanistiche. Solo attraverso un impegno condiviso e deciso possiamo preservare il patrimonio ambientale e garantire uno sviluppo sostenibile. È arrivato il momento di affrontare con responsabilità questa emergenza e difendere la legalità.

Il circolo di Legambiente Avellino esprime forte preoccupazione per quanto emerso nella seduta della Commissione Trasparenza del Comune di Avellino in merito alla gestione del settore urbanistica e ai casi di presunti abusi edilizi e condoni irregolari.

