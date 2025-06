Abraham’s Boys | A Dracula Story il trailer!

Preparati a rivivere l’orrore con Abraham’s Boys: A Dracula Story, il nuovo thriller horror che sta facendo già parlare di sé! Shudder e RLJE Films ci regalano il primo trailer e poster di questa affascinante trasposizione dell’opera di Joe Hill, dove il leggendario Van Helsing rivive tra segreti e pericoli nascosti. Un’immersione nel mondo oscuro dei vampiri che promette suspense e brividi indescrivibili. Scopri di più e lasciati catturare dall’oscurità!

Shudder e RLJE Films stanno lavorando a un adattamento di Abraham’s Boys di Joe Hill, e il primo trailer e poster sono già stati pubblicati online. Basato sul racconto di Hill tratto dalla sua antologia 20th Century Ghosts, Abraham’s Boys: A Dracula Story vede Abraham Van Helsing ( Titus Welliver ) condurre una vita appartata, lontano dagli orrori del suo leggendario passato da cacciatore di vampiri, insieme alla moglie e ai figli. Quando la moglie di Abraham ( Jocelin Donahue ) – che a quanto pare il vecchio professore ha finito per sposare Mina MurrayHarker dopo gli eventi del romanzo di Bram Stoker – inizia a manifestare un comportamento molto strano, Van Helsing deve confessare ai figli la sua storia con il famigerato conte della Transilvania. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: abraham - boys - dracula - trailer

? È uscito il trailer ufficiale di 'Eddington', l'ultimo film del regista Ari Aster conosciuto per i suoi due horror incredibilmente inquietanti e al limite, quali 'Hereditary' e 'Midsommar' Grazie a questo progetto, Aster si avventura in un nuovo, emozionante territorio Vai su Facebook

Abraham's Boys: A Dracula Story, il trailer del film di vampiri da un racconto di Joe Hill con Titus Welliver; Abraham’s Boys: Natasha Kermani’s Joe Hill adaptation rated R for bloody violence; Questo nuovo film horror di Dracula viene da un libro di Joe Hill, figlio di Stephen King!.

Abraham's Boys: A Dracula Story, il trailer del film di vampiri da un racconto di Joe Hill con Titus Welliver - Diretto da Natasha Kermani, arriva nei cinema americani Abraham's Boys: A Dracula Story, un nuovo horror tratto da un racconto di Joe Hill. Secondo comingsoon.it

Nuovo film horror su Dracula: Abraham’s Boys porta in scena la storia di Van Helsing - "Abraham's Boys: A Dracula Story", diretto da Natasha Kermani e ispirato al racconto di Joe Hill, esplora la complessa relazione tra Abraham Van Helsing e i suoi figli, Max e Rudy. Segnala ecodelcinema.com

ABRAHAM'S BOYS: Dracula Seeks Vengeance Against Van Helsing's Family In First Trailer For Joe Hill Adaptation - Shudder and RLJE Films have released the first trailer for upcoming Joe Hill adaptation, Abraham's Boys: A Dracula Story, which sees the legendary vampire track down his old nemesis, Van ... Lo riporta comicbookmovie.com