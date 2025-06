Abbandono dei rifiuti in Puglia i droni dei carabinieri in campo contro gli illeciti ambientali

In Puglia, la lotta all’abbandono dei rifiuti si fa più tecnologica e incisiva con l’arrivo di cinque nuovi droni dei Carabinieri Forestali. Questi mezzi all’avanguardia rafforzano il controllo e il contrasto agli illeciti ambientali, grazie a una collaborazione tra Regione, forze dell’ordine, Arpa e CNR. Un passo deciso verso un territorio più pulito e sostenibile, perché la tutela dell’ambiente richiede innovazione e impegno costante.

Cinque nuovi droni per il controllo e contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti. È questa a nuova dotazione dei carabinieri forestali di Puglia, finanziata nell'ambito dell'Accordo quadro della Regione con le forze dell'ordine, Arpa e Cnr per la prevenzione, il monitoraggio e la lotta.

