Aad – attach and detach | san Sebastiano tra devozione arte e identità visiva

Nel cuore di Racale, il progetto AAD – Attach And Detach trasforma le strade in una galleria vivente, dove l’arte si svela tra devozione, storia e identità visiva. Una straordinaria occasione di immergersi in un percorso che unisce il passato e il presente, rendendo protagonista ogni visitatore. Un’esperienza che invita a riflettere, emozionarsi e riscoprire il valore culturale di San Sebastiano. Scopri come l’arte può diventare il ponte tra tradizione e innovazione.

AAD – Attach And Detach: San Sebastiano tra devozione, arte e identità visivaUn progetto di public art su carta nel centro storico di Racale Racale si trasforma in un archivio urbano di immagini, un luogo dove l'arte non si contempla soltanto, ma si attraversa. Con AAD – Attach And Detach, il.

