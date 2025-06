A Torrevecchia Teatina c' è la grande orchestra spettacolo Simona Quaranta

Preparati a vivere una serata indimenticabile a Torrevecchia Teatina! La Pro Loco invita tutta la comunità domenica 15 giugno alle ore 18.00 in piazza San Rocco per un evento speciale: la grande orchestra spettacolo di Simona Quaranta, “La regina delle notti italiane”. Un’occasione unica per divertirsi, ballare e riscoprire le melodie più amate del panorama musicale italiano. Non mancare a questa festa di musica e allegria che promette di incantare grandi e piccoli!

La pro loco "Torrevecchia Teatina" si presenta alla cittadinanza con un grande evento domenica 15 giugno dalle ore 18.00 in piazza San Rocco a Torrevecchia Teatina. Un'allegra serata per tutti con la grande orchestra spettacolo Simona Quaranta: "La regina delle notti italiane"

