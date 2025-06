A Terranuova si parla di Comunità Energetiche Rinnovabili

A Terranuova Bracciolini si accende il dibattito sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, un tema cruciale per il futuro sostenibile del nostro territorio. Domani, alle 17:30, la Sala Consiliare apre le sue porte a cittadini, imprese e associazioni per scoprire come queste reti possano trasformare il modo di produrre e condividere energia. Un appuntamento imperdibile per chi desidera essere protagonista della rivoluzione verde: perché il futuro si costruisce insieme.

Arezzo, 13 giugno 2025 – Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) approdano al centro del dibattito pubblico. Domani, sabato 14 giugno 2025, alle ore 17:30, la Sala Consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini ospiterà l'incontro "Comunità Energetica – Quali convenienze immediate e future", un appuntamento aperto a cittadini, imprese e associazioni per conoscere da vicino le potenzialità offerte da questo innovativo modello energetico. L'iniziativa, promossa da Sportello dei Cittadini, Movimento Consumatori APS, Sindacato dei Consumatori APS, Guardia Nazionale Ambientale, ENEA APS e AASRA APS, si inserisce all'interno di un percorso di sensibilizzazione sul tema della transizione ecologica e della sostenibilità energetica locale.

