A Roma anche il Priot Pride transfemministe e movimenti pro Palestina sfilano a piazzale Ostiense

A Roma, il fermento sociale è vibrante: da un lato, il grande Roma Pride mira a coinvolgere un milione di persone per rivendicare diritti e inclusione; dall’altro, piazzale Ostiense ospita il Priot Pride, la “cucciolata transfemminista queer”, espressione di un’attivismo più radicale. Due anime della protesta si incontrano nella Capitale, simbolo di una città in fermento che non smette di parlare di libertà e diritti. La scena romana diventa così il palcoscenico di un dialogo aperto e appassionato.

Da una parte piazza della Repubblica, con il Roma Pride che punta a raggiungere un milione di partecipanti, dall'altra piazzale Ostiense, da dove partirà la "cucciolata transfemminista queer", ovvero il Priot Pride. Alternativa radicale al corteo che quest'anno avrà come madrina Rose Villain.

14 giugno 2025: PRIOT PRIDE Ascolta Durata 10m 43s Con due compagne di Priot parliamo dell'appuntamento di questo sabato 14 giugno per le strade di Roma Sud. Concentramento alle 16 a piazzale Ostiense. 14 GIUGNO: SAPPIAMO DOVE SAREMO - L Vai su Facebook

