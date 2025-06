a ravenna arriva gianpaolo patruno pennella a modena

A Ravenna arriva Gianpaolo Patruno, il nuovo questore designato, pronto a portare la sua vasta esperienza al servizio della città. Classe 1968, con un percorso tra le più prestigiose forze di polizia, Patruno si distingue per la sua capacità di affrontare le sfide della sicurezza pubblica. Dopo aver guidato la Questura di Macerata, è ora pronto a scrivere un nuovo capitolo a Ravenna, rafforzando il rapporto tra istituzioni e cittadini.

Gianpaolo Patruno sarà il nuovo questore designato per Ravenna. Cinquantacinque anni, dirigente superiore della Polizia di Stato, arriva dalla Questura di Macerata, che ha guidato da maggio 2024. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ha iniziato la carriera a Napoli, per poi operare a lungo in Puglia: a Bari ha diretto reparti della Squadra Mobile e della Polizia Stradale, e ha prestato servizio anche al Centro operativo DIA e al commissariato di Cerignola. Da primo dirigente ha lavorato a Benevento e Andria, quindi è stato vicario del questore a Pistoia, Campobasso e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it