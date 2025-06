A proposito delle manifestazioni per Gaza

Le manifestazioni a favore di Gaza rappresentano un momento di espressione e solidarietà, ma è fondamentale distinguere tra protesta legittima e atteggiamenti antisemiti. Come può dunque manifestare in modo responsabile e rispettoso, promuovendo il dialogo anziché la divisione? Rispondete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti saranno pubblicati, contribuendo a chiarire un tema delicato e di grande attualità. Le manifestazioni per Gaza non sono strutturalmente antisemite (manca infatti...)

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di esercitarsi su un tema complicato ma necessario: come si può manifestare per Gaza senza cadere nell'antisemitismo? Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi Le manifestazioni per Gaza non sono strutturalmente antisemite (manca infatti l’intenzionalità diretta antiebraica), sono tuttavia strutturalmente mediocri. I partecipanti, infatti, non sono mossi necessariamente da intolleranza verso gli ebrei in quanto tali, quanto piuttosto da un sentimentalismo vago e miope, che non è in grado di vedere le conseguenze delle posizioni che esso assume. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A proposito delle manifestazioni per Gaza

Roma e Milano: manifestazioni di Pd, M5S, Avs, Azione e Italia Viva per Gaza e contro l'antisemitismo - A Roma e Milano, il caldo clima di solidarietà si fa sentire con le manifestazioni del PD, M5S, AVS, Azione e Italia Viva, uniti per Gaza e contro l'antisemitismo.

Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, studenti della Scuola Holden di 25 e 21 anni, erano partiti l'11 giugno da Torino per raggiungere Milano e volare fino al Cairo, in Egitto. Il 12 giugno dovevano aderire alla Global March to Gaza, una marcia partecipata

