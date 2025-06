A Perugia la presentazione de Il Vocabolario della fraternità

a Perugia arriva con un messaggio di speranza e unità. Mercoledì 19 giugno alle 18, nell’aula magna dell’Università per Stranieri, si terrà la presentazione de “Il Vocabolario della fraternità”, un invito a riflettere contro le parole d’odio e a riscoprire la forza della nostra umanità condivisa. Dopo tappe importanti in tutta Italia, il volume —

Una riflessione collettiva contro le parole d’odio, in nome della pace e della fraternità, approda a Perugia. Mercoledì 19 giugno, alle ore 18, nell’aula magna dell’Università per Stranieri di Perugia (Palazzo Gallenga), verrà presentato il volume “Il Vocabolario della fraternità. 365 parole per riscoprire la nostra umanità”, edito da Rizzoli e pubblicato dalla Fondazione Fratelli tutti. Dopo le tappe di Napoli, Roma, Lecco e Novara, il libro — una raccolta di parole che invita a riscoprire un linguaggio umano in un’epoca segnata da conflitti e riarmo — diventa l’occasione per un dibattito pubblico sul futuro dell’uomo, della pace e delle relazioni tra i popoli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it