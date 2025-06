A Passoscuro la processione della parrocchia di Sant’Anna | viabilità provvisoria

Il 22 giugno, Passoscuro si trasformerà in un suggestivo scenario di devozione con la tradizionale processione del Corpus Domini organizzata dalla parrocchia di Sant’Anna. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza di tutti i partecipanti, sarà adottata una viabilità provvisoria che interesserà le principali vie del quartiere. La partecipazione e la collaborazione di tutti sono fondamentali: ecco cosa sapere per muoversi senza intoppi durante questa giornata di grande tradizione e fede.

Fiumicino, 13 giugno 2025 – Il 22 giugno verrà celebrata la tradizionale processione per il Corpus Domin i organizzata dalla p arrocchia di Sant’Anna a Passoscuro. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione, verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: divieto di transito veicolare in Località Passoscuro in Via Florinas, Via Torralba, Via Villacidro, Via Serramanna, Largo Serramanna, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli, dalle 20 del 22 Giugno 2025 fino al termine della processione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: passoscuro - processione - parrocchia - sant

Isola Sacra - DTP per cicloraduno Il 25 Maggio 2025, in occasione della Festa Patronale della Parrocchia Santa Paola Frassinetti a Fiumicino, si svolgerà un ciclo raduno. Per poter realizzare tali manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico prov Vai su Facebook

Passoscuro - DTP per la Processione Parrocchia Sant’Anna; A Passoscuro la processione della parrocchia di Sant’Anna: viabilità provvisoria; Passoscuro, disciplina di traffico provvisoria per la Processione di domenica 22 giugno.

Passoscuro, viabilità provvisoria per la processione della parrocchia di Sant’Anna Come scrive civonline.it: Il giorno 30 maggio 2024 per poter permettere la realizzazione della processione organizzata dalla parrocchia Sant’Anna di Passoscuro, il Comune di Fiumicino informa che dalle ore 20 ...