A Parcocittà c' è ‘Giochiamo Insieme – Il divertimento che unisce’

Dal 16 giugno, a Foggia, torna il magico mondo di ‘Giochiamo Insieme – Il divertimento che unisce’, un progetto estivo promosso da Il Cerchio della Vita APS e ParcoCittà. Un’occasione speciale per bambini e famiglie di condividere momenti di allegria, apprendimento e crescita in un ambiente sicuro e stimolante. Scopri come questo evento può trasformare le tue giornate e rafforzare il legame tra grandi e piccini!

A partire dal 16 giugno torna a Foggia il progetto estivo 'Giochiamo Insieme – Il divertimento che unisce', promosso da Il Cerchio della Vita APS in collaborazione con ParcoCittà. L'iniziativa offre un servizio educativo e ricreativo pensato per accompagnare bambini e famiglie durante il periodo.

