A Ortona un milione e mezzo per riqualificare il palazzetto dello sport di Fontegrande

A Ortona, un milione e mezzo di euro destinati a trasformare il palazzetto dello sport di Fontegrande, aprendo nuove possibilità per atleti e comunità locali. Dopo un attento confronto con il team tecnico, il sindaco Angelo Di Nardo ha deciso di presentare il progetto per accedere ai finanziamenti dell'avviso "Sport e periferie - 2025". Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la rigenerazione urbana e lo sviluppo sportivo della città.

