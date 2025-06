A Novara giornalisti in piazza per Gaza

In un gesto di solidarietà e impegno civico, i giornalisti di Novara scendono in piazza per Gaza. Lunedì 16 giugno alle 18 in piazza delle Erbe, si terrà una manifestazione promossa dai cronisti locali per denunciare il grave blocco dell'informazione imposto da Israele, un atto che limita la libertà di stampa e il diritto del pubblico a conoscere la verità. Un'occasione per far sentire la voce della professione giornalistica e sostenere la trasparenza.

I giornalisti di Novara scendono in piazza per Gaza. Lunedì 16 giugno, alle ore 18 in piazza delle Erbe, è infatti in programma una manifestazione organizzata dai cronisti dei giornali e dei media novaresi per "denunciare il blocco dell'informazione imposto da Israele che non permette. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - A Novara giornalisti in piazza per Gaza

In questa notizia si parla di: piazza - novara - giornalisti - gaza

Una marea ora a Roma #InPiazzaPerGaza! Il corteo è appena partito e siamo già tantissimi, ci vediamo tra poco in piazza San Giovanni! #AlleanzaVerdiSinistra Vai su Facebook

A Novara giornalisti in piazza per Gaza; I giornalisti novaresi in piazza contro il blocco all’informazione a Gaza; ‘Congiura del Silenzio’. L’appello dei giornalisti italiani sulle morti dei colleghi a Gaza.

I giornalisti novaresi in piazza contro il blocco all’informazione a Gaza Riporta lavocedinovara.com: Manifestazione in piazza delle Erbe: “Israele impedisce ai media internazionali di accedere alla Striscia.