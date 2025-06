A Napoli un flashmob con parole e sentimenti Oltre 100 studenti dei licei Mercalli e Galilei liberano le proprie emozioni

a Napoli, oltre 100 studenti dei licei Mercalli e Galilei hanno trasformato un semplice flashmob in un potente gesto di sensibilizzazione. Con parole e emozioni, hanno dimostrato che la scrittura può essere un'arma contro il silenzio e l'indifferenza sui temi delicati come i femminicidi e la violenza. Un atto coraggioso che invita tutti a riflettere: si può combattere a colpi di carta e penna.

I femminicidi e la violenza si possono combattere a colpi di carta e penna? Se le armi si chiamano 'scrittura libera', 'autobiografia fotografica', 'gioco scaldastorie', 'bagaglio', si direbbe proprio di sì, a giudicare da quello che è successo qualche giorno fa a Monte Echia, dove oltre 100 tra ragazzi e ragazze di due licei di Napoli (il Mercalli e il Galilei) hanno dato vita ad un inedito flashmob. Hanno letto i propri sentimenti in piazza, senza filtri, in un gesto semplice ma in realtà rivoluzionario. Prima di tutto ci hanno mostrato che la superficialità e l'indolenza con cui si descrive questa generazione non sono reali: è a scuola che hanno accettato di mettersi in gioco cercando sé stessi e lo hanno raccontato alla città .

