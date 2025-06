A Napoli i negozi che boicottano Israele | A Gaza politica genocida – Video

A Napoli, un’ondata di solidarietà si fa sentire nel cuore della città: negozi e spazi culturali scelgono di uscire dal silenzio e sostenere la campagna BDS Italia contro il conflitto in Palestina. La loro decisione, nata dalla responsabilità e dall’etica, rappresenta un gesto forte di impegno civile. Tutto è esploso dopo un episodio nel centro storico, segnando un momento cruciale nella lotta per i diritti umani. La città si prepara a fare sentire la propria voce.

Nelle ultime settimane, a Napoli, un numero crescente di attività ha deciso di uscire dal silenzio e prendere posizione sul conflitto in Palestina. Negozi e spazi culturali hanno scelto di aderire alla campagna promossa da BDS Italia, unendosi all’iniziativa “Spazi Liberi dall’Apartheid Israeliana”. Una decisione che parla di etica, responsabilità e scelte quotidiane. Tutto è esploso dopol’episodio avvenuto nel cuore del centro storico, alla Taverna Santa Chiara. La titolare, Nives Monda, si è trovata coinvolta in una discussione con due turisti israeliani, ripresa in un video che ha fatto rapidamente il giro dei social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it