A Lucera c' è la settima edizione di ' Bici in città'

Preparati a vivere un pomeriggio all'insegna del divertimento e della scoperta: torna a Lucera, il 15 giugno, la settima edizione di 'Bici in Città'. Un evento imperdibile per appassionati e famiglie, che anima le strade con pedalate, entusiasmo e comunità. Le iscrizioni sono aperte presso la Pro Loco di Lucera, in Piazza Nocelli 8. Non perdere l’occasione di partecipare: il viaggio inizia alle 17:30 in piazza Matteotti!

A Lucera torna la manifestazione 'Bici in città'. Giunta alla settima edizione, la manifestazione si terrà domenica 15 giugno. Le iscrizioni sono aperte presso la sede della Pro Loco di Lucera in Piazza Nocelli 8. La partenza è prevista alle 17:30 in piazza Matteotti.

