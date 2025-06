A Latina nasce AperiCoach da un' idea di Davide Paccassoni

team, si propone di unire relax, formazione e networking in un evento unico nel suo genere. L’AperiCoach nasce per ispirare, motivare e rafforzare la comunità locale, offrendo strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane. Un'occasione imperdibile per scoprire il potenziale nascosto dentro ognuno di noi e creare nuove connessioni. Preparatevi a vivere un’esperienza trasformativa che potrebbe cambiare il vostro modo di pensare e agire!

Il mental coach pontino Davide Paccassoni, da oltre dieci anni, è un punto di riferimento nel mondo del coaching, non solo in provincia ma anche a livello nazionale. E ora ha deciso di restituire qualcosa al proprio territorio, ideando l'AperiCoach: una settimana durante la quale, insieme al suo.

