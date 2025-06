A Gazzola sono in giro gli informatori di Iren

A Gazzola, gli informatori di Iren sono in azione, portando innovazione e trasparenza nella gestione dei rifiuti. Grazie all’affidamento in concessione del servizio pubblico a Iren, Atersir e l’Amministrazione Comunale stanno intraprendendo iniziative che migliorano l’efficienza e la qualità dei servizi ambientali. Un passo importante verso un futuro più sostenibile, coinvolgendo attivamente la comunità . Scopri come queste azioni renderanno Gazzola un esempio di eccellenza ambientale.

Con l'affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e Amministrazione Comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali. In linea.

