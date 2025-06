A fuoco cumulo di rifiuti all’ex Pucci Colonna di fumo analisi sull’aria

Un incendio scoppiato ieri mattina nell’area dell’ex capannone Pucci ha scatenato una colonna di fumo nero e denso, visibile a chilometri di distanza. La nube minacciosa ha provocato panico tra residenti e attività commerciali vicine, ma fortunatamente tutto si è risolto in meno di un'ora. Analizziamo le cause e le implicazioni di questo episodio che ha sconvolto Brecce Bianche e i quartieri circostanti.

Fiamme e fumo nero così denso da spaventare un intero quartiere e diverse attività commerciali nelle vicinanze. Si è risolto tutto in meno di un’ora l’incendio che si è sviluppato ieri mattina, attorno alle 9.30, nell’area dell’ex capannone Pucci, alla Baraccola, tra via Caduti del Lavoro e via Sacco e Vanzetti, proprio davanti alla Farmaceutica Angelini e sotto il quartiere di Brecce Bianche. La vecchia struttura, che ospitava l’azienda specializzata in macchine utensili e costruzioni meccaniche, è interessata da un’opera di demolizione (dopo anni di abbandono) che sta effettuando una ditta di Rimini, la Eco Demolizioni, per fare posto all’arrivo di un supermercato che aprirà i battenti nel 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it