A Firenze al via il progetto ' Nuotare in sicurezza'

A Firenze prende il via un'iniziativa che unisce solidarietà e benessere, offrendo ai più piccoli l’opportunità di imparare a nuotare in sicurezza. “Nuotare in sicurezza” mira a garantire diritto allo sport, inclusione e protezione per i minori in situazione di vulnerabilità. Un progetto che si impegna a cambiare vite, creando un futuro più sicuro e sereno per tutti i bambini coinvolti, perché nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.

Firenze, 13 giugno 2025 – Promuovere il diritto allo sport, alla sicurezza e all’inclusione dei minori in situazione di vulnerabilità: è questo l’obiettivo del progetto “Nuotare in sicurezza: imparare a nuotare fin da piccoli”, il nuovo programma di sport e solidarietà rivolto ai bambini e alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, inaugurato oggi a Firenze. Il progetto, realizzato dalla Fondazione Principessa Charlène di Monaco, è promosso dal Consolato del Principato di Monaco a Firenze e organizzato in collaborazione con la onlus Rarini per Amore, la Fondazione Istituto degli Innocenti Ets e la Rari Nantes Florentia, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Federazione Italiana Nuoto–Comitato regionale toscano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze al via il progetto 'Nuotare in sicurezza'

In questa notizia si parla di: firenze - progetto - nuotare - sicurezza

Prato dice no alla nuova pista dell’aeroporto di Firenze, Giani: “Il progetto non li coinvolge” - Prato smentisce di aver espresso un parere negativo sulla nuova pista dell’aeroporto di Firenze. Il governatore Eugenio Giani ha chiarito che, da un punto di vista tecnico, il Comune di Prato non ha coinvolgimento diretto nel progetto, smentendo qualsiasi presa di posizione ufficiale della città.

Colpita da un ramo alle Cascine di Firenze, 23enne in codice rosso Vai su Facebook

A Firenze al via il progetto 'Nuotare in sicurezza'; Sicurezza in acqua, a Firenze un progetto per insegnare a nuotare ai bambini più vulnerabili; Iniziato oggi il progetto “Nuotare in sicurezza: imparare fin da piccoli a Firenze” promosso dalla Fondazione Principessa Charlène di Monaco.

A Firenze al via il progetto 'Nuotare in sicurezza' Come scrive lanazione.it: Firenze, 13 giugno 2025 – Promuovere il diritto allo sport, alla sicurezza e all’inclusione dei minori in situazione di vulnerabilità: è questo l’obiettivo del progetto “Nuotare in sicurezza: imparare ...