A Crotone si ricerca commissario esterno A010 Interpello

Se sei un docente della classe di concorso A010 e desideri mettere a frutto le tue competenze in un ruolo chiave durante gli Esami di Stato, questa è la tua occasione. L'I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone cerca un commissario esterno competente e motivato. Non perdere questa opportunità di contribuire al successo degli studenti: scopri come partecipare all'interpello e diventare parte attiva di questa importante fase scolastica.

L'I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone ha avviato una procedura per raccogliere la disponibilità dei docenti inseriti nelle graduatorie regionali e interregionali della classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, interessati a ricoprire l’incarico di commissario nell’ambito degli Esami di Stato per l’anno scolastico in corso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

