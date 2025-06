A Cinecittà World torna Roma on fire tra gladiatori fuoco e bighe

Roma si prepara a riaccendersi con il ritorno di "Roma On Fire", uno spettacolo che incanta e coinvolge, trasportando gli spettatori nell'antica gloria dell'Impero Romano. Dopo il successo dello scorso anno, il Parco Roma World si trasforma in un palcoscenico di emozioni, tra gladiatori infuocati, corse di bighe e effetti speciali mozzafiato. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica e immergerti nella storia come mai prima d'ora!

Roma, 13 giu. (askanews) - Dopo oltre 50 repliche sold out la scorsa estate, torna il live show serale "Roma On Fire". Da venerdì 13 giugno il Parco a tema Roma World si riaccende con un kolossal dal vivo che trasporta gli spettatori nell'Antica Roma, tra cavalli al galoppo e corse delle bighe che accompagnano le battaglie dei gladiatori, con effetti speciali e videomapping per ricreare il grande incendio di Roma. Lo spettacolo proseguirĂ per tutto il periodo estivo, fino al 14 settembre, nell'Arena di Ben Hur, set originale del remake del film vincitore di 11 Oscar e della serie TV Those About to Die.

