A che ora la finale di Assunta Scutto ai Mondiali di judo | programma avversaria tv ordine degli incontri

Assunta Scutto si prepara a scrivere un'altra pagina di storia ai Mondiali di judo a Budapest. La finale, attesa con trepidazione, promette emozioni forti e un'ulteriore conferma del suo talento precoce. Ma a che ora andrĂ in scena questa sfida imperdibile? Scopri il programma completo, l'avversaria e l'ordine degli incontri per non perdere nemmeno un secondo di questa grande impresa!

Assunta Scutto si è resa protagonista di una superlativa cavalcata ai Mondiali di judo, incominciati oggi sul tatami di Budapest (Ungheria). L’azzurra ha regolato nell’ordine la cilena Mary Dee Vargas Ley, la mongola Narantsetseg Ganbaatar, la taiwanese Chen-hao Lin e la francese Shirine Boukli, qualificandosi così per la finale della categoria di peso fino a 48 kg. Dopo i bronzi iridati del 2022 e del 2023 e l’argento nel 2024, la 23enne campana andrĂ a caccia del prestigioso titolo. La nostra portacolori se la dovrĂ vedere con la kazaka Abiba Abuzhakynova, che in semifinale ha regolato la spagnola Laura Martinez Abelenda dopo aver avuto la meglio sulla giapponese Wakana Koga, la belga Lois Petit e Marina Vorobeva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la finale di Assunta Scutto ai Mondiali di judo: programma, avversaria, tv, ordine degli incontri

