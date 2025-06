A che ora Italia-Francia oggi Nations League volley 2025 | dove vederla in tv e streaming

Se sei appassionato di volley e vuoi seguire in diretta l'emozionante sfida Italia-Francia valida per la Nations League 2025, preparati a vivere un match ad alta tensione! Sabato 14 giugno alle ore 02.00, gli azzurri scenderanno in campo a Quebec City, Canada, in un incontro che promette spettacolo e battaglie intense. Scopri dove vederla in TV e streaming e non perderti nemmeno un istante di questa emozionante partita.

Sabato 14 giugno (ore 02.00) si gioca Italia-Francia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. Dopo aver battuto la Bulgaria con un secco 3-0 e la Germania al tie-break dopo una spettacolare rimonta, gli azzurri torneranno in campo a Quebec City (Canada) per fronteggiare la formazione transalpino nel terzo atto di questa trasferta in terra nordamericana. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, di fondamentale importanza in ottica qualificazione alla Final Eight. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FRANCIA DI VOLLEY DALLE 2.00 DI SABATO 14 GIUGNO Riflettori puntati sul palleggiatore Simone Giannelli, sugli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, sugli schiacciatori Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani, i centrali Simone Anzani (capitano) e Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Italia-Francia oggi, Nations League volley 2025: dove vederla in tv e streaming

#VolleyballNationsLeague Domani l'esordio degli azzurri in Volleyball Nations League in Canada Calendario della Pool 1 – Quebec City* Pool 1 (Quebec City, Canada) 11-15 giugno Mercoledì 11 giugno: ore 17:00 Bulgaria-Italia; ore 22.30 Argentina-Francia Vai su Facebook

Gli Azzurri del volley rimontano da 0-2 a 3-2 il match contro la Germania in Nations League Seconda vittoria in #VNL e prossima sfida contro la Francia #DAZN Vai su X

